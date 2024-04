Obdachlosenunterkunft Langenfeld Feuerwehreinsatz: Viel Rauch um nichts

(og) Die Feuerwehr Langenfeld ist am frühen Montagmorgen gegen 1.40 Uhr zu einer kuriosen Feuermeldung an der Bahnstraße alarmiert worden. Laut Anruf in der Feuerwehrzentrale soll dichter Rauch aus dem ersten Obergeschoss gedrungen sein. Das haben die Einsatzkräfte bestätigt. Doch nachdem die Feuerwehrleute – bereti , Leben zu retten – die Tür zu der entsprechenden Wohnung aufgebrochen hatten, flog ihnen jede Menge Rauch entgegen, der nach Zigaretten gerochen haben soll. Die Lüftung zeigte laut Feuerwehrbericht raschen Erfolg. Die Wehrleute fanden keinen Brandherd. Auch die Wärmebildkamera zeigte kein Glutnest. Offenbar hatten viele Personen in diesem Raum viele Zigaretten geraucht. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren alle Räume geräumt.