In Langenfeld Feuerwehr zum Anfassen beim Tag der offenen Tür

Langenfeld · Bei schönstem Wetter lud die Langenfelder Feuerwehr am Samstag zu ihrem Tag der offenen Tür in die Hauptwache an der Lindberghstraße ein. Neben vielen Mitmachaktionen war mit einem großen Angebot an Essen und Trinken auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

23.06.2024 , 15:30 Uhr

Christian Gebhardt, Liana und Flori testen beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Langenfeld, wie es sich am Steuer eines Feuerwerautos anfühlt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Pauline Gutmann