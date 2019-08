Langenfeld : Feuerwehr wässert Pflanzen in Langenfeld

Langenfeld (og) Angesichts der hohen Temperaturen wässert die Feuerwehr in Langenfeld Bäume und Grünflächen. Dies geschieht nach einem Plan des Gartenamtes an sechs Tagen in der Woche . Dazu sind die Wehrleute mit einem Tanklöschfahrzeug mit 3000-Liter-Wassertank unterwegs.