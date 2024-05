Tierrettung Langenfeld Feuerwehr und Imker retten Bienenschwarm auf Abwegen

Langenfeld/Monheim · In einem Baum an der Sepp-Herberger Straße in Langenfeld summte es am Freitagabend heftig. Ein Bienenvolk hatte sich dorthin verirrt. Feuerwehr und Imker waren im Einsatz.

12.05.2024 , 11:21 Uhr

Die Feuerwehr Langenfeld hat in Langfort einen verirrten Bienenschwarm gerettet. Foto: dpa/Robert Michael

(og) Die Feuerwehr Langenfeld am Freitagabend gegen 19 Uhr geholfen, einen Bienenschwarm an der Sepp-Herberger-Straße zu retten. Eine Anruferin hatte dem Naturschutzbund Nabu gemeldet, dass in ihrem Baum ein Bienenschwarm summen würde. Ein Imker aus Monheim kümmerte sich umgehend um den von einem anderen Hauptvolk abgetrennten Schwarm. Jedoch konnte er die auf ungefähr acht Meter Höhe befindlichen Insekten nicht mit der Leiter erreichen. Die Feuerwehr rückte aus und unterstützte ihn bei der Rettung des Volkes. Nachdem die Drehleiter auf der engen Straße in Stellung gebracht wurde, bestiegen ein Feuerwehrmann und der Imker den Korb. Der Bienenzüchter besprühte die Tiere mit Wasser und konnte diese im Anschluss mit einem Karton und einem gezielten Schlag aus dem Baum „abpflücken“. Insgesamt handelt es sich laut Aussage des Imkers um einen recht großen Schwarm, der ungefähr sechs- bis siebentausend Tiere stark und vier Kilogramm schwer ist. Das Bienenvolk erhält nun ein neues Zuhause. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Langenfeld beendet.

(og)