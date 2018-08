Langenfeld Feuerwehr spült Kanal

Entfetter läuft in Kanal

Langenfeld Langenfelder Feuerwehr koordiniert Einsatz an der Poensgenstraße.

Die Langenfelder Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 11.18 Uhr zu einem Einsatz an die Poensgenstraße gerufen. Dort war auf dem Gelände eines Betriebes für Oberflächentechnik und Metallveredelung beim Abpumpen eine schaumige Flüssigkeit ausgetreten, so die Feuerwehr. Dabei handelte es sich um ein Entfettungsmittel für die Reinigung von Metalloberflächen.