Auffahrunfall auf A 59 Feuerwehr rettet zwei Menschen aus Renault

(og) Die Feuerwehr Langenfeld ist am Mittwoch gegen 0.30 Uhr zu einem Unfall auf die A59 in Richtung Leverkusen ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Taxi und ein weiterer Pkw kurz vor dem Rastplatz Berghausen kollidiert waren – ein Auffahrunfall, so die Autobahnpolizei. Laut Feuerwehr waren zwei Personen in dem Renault eingeschlossen und mussten befreit werden. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und nach rettungsdienstlicher Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Ausgelaufene Betriebsmittel haben die Wehrleute mit Bindemittel abgestreut. Während des Einsatzes war die A59 in Fahrtrichtung Leverkusen gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache