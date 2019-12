In Schnur verfangen : Feuerwehr rettet Reiher aus Notlage am Angelsee

Langenfeld Die Feuerwehr hat am Samstag einen Fischreiher aus einer Notlage befreit.

Gegen 15.40 Uhr hatte ein Spaziergänger am Angelsee an der Karl-Benz-Straße den großen Vogel entdeckt, der sich in einer Nylonschnur verfangen hatte. Der Reiher hing entkräftet in einem Baum über dem Wasser. Die alarmierten Feuerwehrleute versuchten zunächst vergeblich, mit einer Leiter den Fischreiher im Baum zu erreichen. Deshalb positionierten sie ihr Rettungsboot unter dem Vogel, durchschnitten die Schnur, fingen ihn mit dem Kescher und brachten ihn in eine Tierklinik.