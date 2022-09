Brandstiftung in Langenfeld : Feuerwehr löscht Papiercontainer

Die Feuerwehr war in Langenfeld im Einsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Langenfeld In der Nacht auf Sonntag, 18. September, gegen 2.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem Brand an der Goethestraße in Immigrath gerufen.

Zeugen hatten auf einem umzäunten Containerstellplatz für Abfälle und Wertstoffe in Höhe des Hauses Nr. 9 offene Flammen bemerkt. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte dort ein blauer Rollcontainer für Altpapier und die Flammen griffen schon auf einen weiteren blauen Plastik-Rollcontainer sowie die Umzäunung des Standortes über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Zwei Altpapiercontainer wurden vom Feuer schwer bis beschädigt und auch die Umzäunung sowie dortige Vegetation wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen mindestens auf 1250 Euro.

Polizei und Feuerwehr gehen von Brandstiftung aus. Bisher liegen der Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.