Porsche brennt in Langenfeld Feuerwehr löscht Oldtimer auf A 59

(og) Die Feuerwehr Langenfeld ist am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Auto-Brand auf die A 59 in Richtung Leverkusen ausgerückt. Ein Porsche – Erstzulassung 1975 – war kurz hinter der Anschlussstelle Monheim vollständig ausgebrannt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, haben die Wehrleute Schaummittel eingesetzt, um versteckte Glutnester zu löschen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die A 59 war während der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Leverkusen für etwa 30 Minuten gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.