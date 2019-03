Langenfeld : Rauchmelder verhindert größeren Brand

Der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus hatte ausgelöst. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld (elm) Ein brennender Lappen hat am Dienstagabend den Rauchmelder einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Rietherbach ausgelöst. Anwohner hörten den Alarm, rochen den Brandgeruch und benachrichtigten die Feuerwehr.

