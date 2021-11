Einsatz an der Leichlinger Straße : Feuerwehr löscht Gartenlaube

Einsatz an der Leichlinger Straße

Die Langenfelder Einsatzkräfte wurden zu Löscharbeiten an die Leichlinger Straße gerufen. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die angrenzende Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden. Während des Einsatzes waren die Straße Kaisersbusch und die Leichlinger Straße gesperrt.

Die Langenfelder Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Brand an die Leichlinger Straße gerufen worden. Eine Gartenlaube stand in Flammen. Bereits bei der Anfahrt sei die starke Rauchentwicklung für die Einsatzkräfte sichtbar gewesen, teilt die Feuerwehr mit. Die Wehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung musste die angrenzende Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden. Während des Einsatzes war die Straße Kaisersbusch und die Leichlinger Straße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.