Polizei ermittelt wegen Ursache : Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand an der Pastor-Löh-Straße

Die Feuerwehr löschte den Dachstuhlbrand an der Pastor-Löh-Straße schnell. Foto: Patrick Schüller

LANGENFELD Nach einem Dachstuhlbrand in einem Richrather Einfamilienhaus am Montagnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei wegen der noch unklaren Ursache. Verletzt wurde bei dem Feuer an der Pastor-Löh-Straße niemand, die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 14.10 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Insgesamt rückten 35 Kräfte der Hauptamtlichen Wache sowie zwei weitere Löschzüge aus. Weil es aus dem Dachstuhl qualmte, begab sich ein Löschtrupp unter Atemschutz ins Haus. Der zweite Trupp bekämpfte den Brand vom rückwärtigen Garten aus über tragbare Leitern. Durch das Entfernen von Dachziegeln und Verkleidungselementen sei eine Ausbreitung verhindert worden. Kontrollen des gesamten Dachs über die Drehleiter mit einer Wärmebildkamera ergaben keine Auffälligkeiten.

(mei)