Einsatz in Langenfeld Feuerwehr löscht brennenden Baum

Als der Eigentümer Unkraut im Garten hatte abflämmen wollen, waren erst ein Strauch und dann ein angrenzender Nadelbaum in Brand geraten, wie Jörg Ummelmann von der Langenfelder Feuerwehr berichtet. Die Feuerwehr löschte den brennenden Baum, der sehr nah an dem Gelände steht. Da das Feuer auch schon auf die mit Verbundschaumstoff gedämmte Fassade und den Giebel übergegriffen hatte, wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Aus der Höhe löschten die Feuerwehrleute dann auch diese Entstehungsbrände und unternahmen umfängliche Nachlöscharbeiten. Als dann die Brandstelle und das Gebäude noch einmal mit einer Wärmebildkamera überprüft wurde, wurden in dem Baum mehrere Glutnester entdeckt. Daher mussten mit einer Kettensäge Teile des Gehölzes entfernt werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.