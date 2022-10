Feuewrwehr löscht Kellerbrand : Stadtalarm: Feuerwehr findet zwei tote Katzen

Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Haus an der Jahnstraße in Langenfeld ausgerückt. Anwohner hatten wegen des dunklen Rauchs die Feuerwehr alarmiert. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Zu einem Brand an der Jahnstraße in Langenfeld ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 18 Uhr ausgerückt. Das teilt Feuerwehrsprecher Jörg Ummelmann mit. Sie birgt zwei tote Katzen.

