Langenfeld : Feuerwehr hilft Katze auf die Sprünge

Langenfeld (og) Die Feuerwehr Langenfeld ist in der Nacht zu Dienstag zu einem Tierrettungseinsatz an die Richrather Straße alarmiert worden und hat einer Katze zurück ins Haus geholfen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Katze in der Dachrinne eines Mehrfamilienhauses saß. Augenscheinlich hatte das Tier Probleme, zurück in die Wohnung zu gelangen. Als die Feuerwehrmänner eine Steckleiter in Stellung brachten, ging alles ganz schnell. Die Katze flüchtete und fand sofort den Weg zurück zum offenen Fenster im Dachgeschoss des Hauses - unverletzt.