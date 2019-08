Panne beim Betanken : Feuerwehr-Einsatz nach Ölunfall in Reusrath

Langenfeld Eine Terrasse wurde durch Heizöl verunreinigt.

In Reusrath sind am Donnerstag beim Auffüllen eines Heizöltanks möglicherweise kleinere Mengen Öl in die Umwelt gelangt. Nach Angaben der Feuerwehr floss wegen einer Panne Öl in die Auffangwanne des Kellers und auf die Terrasse eines Wohnhauses. Insgesamt rückten fünf Feuerwehrfahrzeuge, darunter ein Rüstwagen mit besonderer Ausrüstung für Ölunfälle, zu dem Einsatz kurz nach 11 Uhr aus. Wohin genau, wollte die Feuerwehr nicht sagen. Der Einsatzleiter verständigte die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann.