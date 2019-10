Umeltfrevel : Feuerwehr birgt aus Feld drei illegal entsorgte Öltanks

Langenfeld Umweltfrevel nahe Wasserski-Anlage und Autobahn-Rastplatz Wolfhagen: Unbekannte haben nach Polizeiangaben drei Öltanks illegal auf einem Feld entsorgt.

Gegen 10.20 Uhr hatte ein Spaziergänger sie dort am Donnerstag entdeckt und die Polizei informiert. Die Feuerwehr Langenfeld stellte fest, dass in der Wasserschutzzone eine nicht genau bezifferbare Menge Öl ausgelaufen war. Laut Polizei wurde das Umweltamt herbeigerufen. Vier Feuerwehrmänner, ausgerüstet mit Schutzanzügen und Atemschutz, richteten die Tanks auf, so dass kein weiteres Öl auslaufen konnte. Mit Bindemittel streuten sie den Feldweg ab. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.