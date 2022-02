Langenfeld/Monheim : Feuerwehr Langefeld rückt ab Mittag 17 Mal aus

Mehrere Plakate sind in Langenfeld und Monheim umgestürzt – wie an der Berghausener Straße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder Feuerwehr ist ab Freitagnachmittag 17 Mal zu Sturmeinsätzen ausgerückt. Auch auf die Bahngleise in Richrath an der Kaiserstraße ist ein Baum gestürzt, teilt Sprecher Frank Noack mit. Diesen haben die Wehrleute beseitigt.

Langenfeld (og) „Das war der spektakulärste Einsatz“, sagt Noack. „Wir sind mehr gefahren, als gedacht.“ Auch einen Baum, der über einen Fußweg an der Witzlebenstraße gefallen ist, hat die Wehr beseitigt. Zusätzlich zu den Einsatzfahrzeugen der Hauptwache waren auch Reusrather und Richrather Löschzüge unterwegs. Neben umgestürzten Bäumen, umgefallenen Plakaten und einer gelockerten Dacheinfassung am Schützenhaus Richrath war die Feuerwehr an insgesamt 17 Einsatzorten im Stadtgebiet unterwegs. Einen Bauzaun hat sie an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße beseitigt.