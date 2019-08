Tierrettung : Feuerwehr befreit Vogel aus Fallrohr

Langenfeld Der Piepmatz rutschte von der Regenrinne hinein.

Die Feuerwehr hat in Wiescheid einen Vogel aus einem Regenfallrohr befreit. Der Piepmatz war am Sonntag an der Heidackerstraße stecken geblieben. Nach seinem Rutsch hinein konnte er sich nicht mehr selbst befreien. Die Einsatzkräfte öffneten das Fallrohr in sechs Meter Höhe. Nach der Befreiung flog der Vogel laut Feuerwehr selbstständig davon, das geöffnete Regenrohr wurde ordnungsgemäß wieder verschlossen.