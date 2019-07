Tür zugefallen : Feuerwehr befreit Kleinkind aus Wohnung

Langenfeld Nach der „Familienzusammenführung“ herrscht Erleichterung.

Die Feuerwehr hat an der Solinger Straße in Langenfeld ein versehentlich eingesperrtes Kleinkind (2) befreit. Grund: Die Mutter war kurz nach draußen gegangen, als die Tür durch einen Luftzug zufiel. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Löschfahrzeug, der Drehleiter und dem Rüstwagen an. Der Wachführer machte ein auf Kipp stehendes Fenster aus. Ein Feuerwehrmann stieg die Leiter hinauf, öffnete das Fenster, kletterte in die Wohnung und öffnete die Tür von innen. Daraufhin konnte die Mutter die Wohnung wieder betreten. Feuerwehrsprecher Frank Noack nannte den Einsatz am Dienstag eine gelungene „Familienzusammenführung“.