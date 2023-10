Unfall auf A 3 Feuerwehr befreit eingeklemmte Person auf A 3

(og) Bei einem Unfall auf der A 3 ist eine Person in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr Langenfeld rückte am Dienstag gegen 13.15 mit zehn Fahrzeugen aus. Auf der Spur Richtung Köln waren aus bisher ungeklärter Ursache ein LKW und zwei Personenwagen zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge - ein Kleinwagen - hat sich dabei überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Eine Person wurde dabei eingeklemmt. Die Einsatzkräfte versorgten die verletzte Person. Zeitgleich versuchten sie, das Fahrzeug zu stabilisieren. Dazu wurden so genannte Stab-Fast-Stützen an den Seiten des Wagens angebracht und dieser so gegen Erschütterungen abgesichert. Anschließend