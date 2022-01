Der Brand in Langenfeld-Immigrath verlief glimpflich - niemand verletzte sich : Feuer im Seniorenheim

Der Feuerwehreinsatz in einem Seniorenheim in Immigrath verlief am Donnerstagabend glimpflich. Foto: dpa Foto: dpa/Marcel Kusch

Langenfeld Zu einem Brand in einem Seniorenheim im Stadtteil Immigrath rückte die Feuerwehr Langenfeld am Donnerstagabend, 13. Januar, um 19.56 Uhr aus. Vor Ort stellten die Brandbekämpfer fest, dass in einem Bewohnerzimmer ein Feuer ausgebrochen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken