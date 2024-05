Versuchte Tötung in Langenfeld Polizei nimmt tatverdächtigen Ehemann fest

(og) In Langenfeld ist es am Freitagmorgen (3. Mai 2024) zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Das teilen Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Kreispolizei Mettmanns wie das Polizeipräsidium Düsseldorf mit. Dabei war eine 44-jährige Türkin lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Tatverdächtigen – den 45-jährigen Ehemann des Opfers – ebenfalls türkischer Staatsangehöriger – im Rahmen der Fahndung festnehmen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden Polizei und Rettungsdienst am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr zu einer schwer verletzten Person in Langenfeld-Immigrath gerufen. Vor Ort fanden die Kräfte in einem am Straßenrand abgestellten Opel die mutmaßlich durch mehrere Messerstiche verletzte Frau.