Stadtgeburtstag Langenfeld Großes Festkonzert zum Stadtjubiläum: Mass in Deep Blue

(og) Mit fast 100 Akteuren wird sich am am Dienstag, 3. Oktober, die Stadthalle füllen, wenn die Gospelmesse „Mass in Deep Blue“ für Solo und Chor, Orchester und Band des Langenfelder Komponisten Mark Gierling erklingt. Die mitreißende und berührende Komposition, die 2022 in Langenfeld uraufgeführt wurde und in St. Martin und der Erlöserkirche für Begeisterung sorgte, wird anlässlich des Stadtjubiläums als fulminantes Konzertwerk als Abschluss des Stadtgeburtstags in der Stadthalle erklingen, kündigt Dr. Hella-Sabrina Lange, Chefin des Kulturbüros, begeistert an.