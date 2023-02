Internationales Kinder- und Familienfest in Langenfeld Ein Familienfest wie vor Corona

In der Corona-Zeit musste das Internationale Kinder- und Familienfest zweimal hintereinander komplett ausfallen, danach fand es im letzten Jahr nur stark eingeschränkt statt: Nur einen Tag lang und mit nur rund 20 statt wie zuvor 50 beteiligten Vereinen. In diesem Jahr öffnen sich die Tore des Freizeitparks Langfort wieder in gewohnter Weise. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen Kindern und Familien am 20. und 21. Mai eine große Vielfalt an Spiel- und Bastelangeboten zur Verfügung. Hinzu kommt eine große Auswahl an internationalen kulinarischen Köstlichkeiten zu erschwinglichen Preisen.