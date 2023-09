75 Jahre Langenfeld Festumzug mit 2500 Teilnehmern

Der Sonntag bietet von 14 bis 17 Uhr noch ein Museumsfest zum 25-Jährigen des Freiherr-vom-Stein-Hauses als Kulturstätte. Um 11 Uhr wird am Sonntag eine außergewöhnliche Fotoausstellung eröffnet, die Realität und Vision verschwimmen lässt. „Other Worlds“ lautet ihr Titel. Ab 18 Uhr präsentieren die Katholischen und die Evangelische Kirchengemeinde noch einmal ihre mitreißende Gospelmesse „Mass in Deep Blue“ des Langenfelder Komponisten Max Gierling. Am Dienstag gibt es ab 9.30 noch einen großen ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Josef. Stolz sind die Organisatoren des großen Festes auch, am 3. Oktober um 10.45 Uhr die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, Ina Scharrenbach, als Festrednerin empfangen zu dürfen.