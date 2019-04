Langenfeld : Langenfeld feiert Goldjubiläum mit Senlis

LANGENFELD Das französische Senlis ist Langenfelds älteste Partnerstadt – die Verbindung besteht genau 50 Jahre.

Zustandekommen der Partnerschaft Ausgangspunkt war die Liebe zwischen dem Langenfelder Ulrich Waltking und der Senliserin Nicole Percot, die 1968 heirateten. Brautvater Gaston Percot war Chef der Senliser Feuerwehr und knüpfte Kontakte zu seinen Langenfelder Amtskollegen. Aus einem Treffen entwickelten sich gegenseitige Besuche zwischen Feuerwehrleuten beider Städte. Die Senliser Realschule war hiervon begeistert und knüpfte Kontakte zur Johann-Gutenberg-Schule, erste Schüleraustausche folgten. Laut Stadtchronist Rolf Müller war es nur ein formeller Akt, als die Kommunalpolitiker beider Städte eine offizielle Partnerschaft beschlossen. Bürgermeister Hans Litterscheid und sein französischer Amtskollege Yves Carlier besiegelten sie 1969 mit ihren Unterschriften am 3. Mai in Langenfeld und am 22. Juni in Senlis.

Vorhaben in diesem Jahr Über die Jubiläumsfeierlichkeiten an diesem Wochenende (siehe Infobox) hinaus nannte Parkom-Sprecherin Katja Chalupka etliche Vorhaben. So gibt der Chor „Voice Art Langenfeld“ Ende Mai in Senlis ein Konzert. Das Gitarrenensemble „Saitenweise“ der Musikschule nimmt am 21. Juni in Senlis an einem Musikfestival teil. Zeitgleich führt eine viertägige (bereits ausgebuchte) Studienfahrt von Volkshochschule und Parkom nach Senlis. Beim Drei-Länder-Senioren-Treffen der Arbeiterwohlfahrt im September macht auch die gemeinsame italienische Partnerstadt Montale mit. Langenfelder Feuerwehrleute fahren Ende September nach Senlis, in den Herbstferien trainieren Jugendfeuerwehren beider Partnerstädte gemeinsam und richtet die SG Langenfeld ein Handball-Turnier mit Teilnehmern auch aus Senlis aus. Und der Singekreis an St. Josef erwartet zu seinem 50-jährigen Bestehen am 5. Oktober den „Chorale de l’Haubergier“.