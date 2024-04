Langenfelder Wirtschaft SPD: „Das ist wirtschaftspolitischer Stillstand“

Eine Bäckerei, ein Bauunternehmen, einen Baustoffhändler, ein Entsorgungsunternehmen, einen Veranstaltungsprofi und eine Firma, die Saug-Bagger wartet und instand hält – insgesamt zwölf Unternehmen führt die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld beispielhaft in ihrem Bericht für Neuansiedlungen im Jahre 2023 auf. Auch wenn bei den Gewerbeanmeldungen mit 688 ein leichter Rückgang gegenüber 2022 zu verzeichnen sei und mehr Gewerbe abgemeldet wurden (607), gab es einen positiven Saldo von 81 Anmeldungen. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen und das Investitionsverhalten von Unternehmern sei bedingt durch Zinswende und Preissteigerungen eher zurückhaltend gewesen. So sei der Bestand an Gewerbeflächen (64.000 Quadratmeter) nur um eine 3600 Quadratmeter große Fläche in Reusrath Nord-West geschrumpft. An der Robert-Koch-Straße möchte die Firma m+h Zelte und Planen GmbH, die technische Textilien für Segel, Nutzfahrzeuge und den Schall- und Umweltschutz herstellt, expandieren. Neben der geplanten futuristischen Architektur haben die Mitarbeiterzahl und die gute Entwicklungsperspektive für das Unternehmen gesprochen, heißt es in dem Bericht.