Langenfeld FDP: Auf Ara-Gelände große Chance zur Gewerbeansiedlung vertan

(elm) Die FDP-Fraktion reagiert mit absolutem Unverständnis auf die Aussagen von Stadtplaner Thomas Küppers und Bürgermeister Frank Schneider, dass auf dem ehemaligen Ara-Gelände nun Wohnbebauung stattfinden soll. „Ein so großes Gewerbegebiet, das verkehrstechnisch optimal angebunden ist, nicht als Gewerbegebiet zu nutzen, ist für uns vollkommen unverständlich.“ Dass Langenfeld neue Gewerbegebiete brauche, werde bereits seit einiger Zeit diskutiert. „Nun geben wir ein gutes Areal ohne Not aus der Hand“, so Frank Noack, Fraktionsvorsitzender der FDP. „Statt die Hebesätze zu erhöhen, sollte man lieber neue Unternehmen ansiedeln, die dann die Einnahmeseite der Stadt verbessern.“