Landtagswahl in Langenfeld und Monheim : FDP ist mit Ergebnis nicht zufrieden

Landtagswahl in Langenfeld und Monheim

Langenfeld Entsetzen bei den Liberalen: Sie verloren massiv an Stimmen. Doch der Blick richtete sich bereits wieder nach vorne. Die Themen Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung sollen Schwerpunkte bleiben.

Für Mirko Bange war die NRW-Landtagswahl die „erste größere Wahl“ in seiner politischen Laufbahn. Er freut sich, dass die Liberalen wieder im Landtag vertreten sind. Im Wahlkreis 37 (Mettmann I) kam die FDP auf 6,51 Prozent. Sein persönliches Ergebnis lag darüber, Bange holte 7,64 Prozent an Erststimmen. Er sei damit aber „nicht zufrieden“, sagte der Liberale. Man müsse abwarten, ob die Liberalen noch einmal in der Regierungsbeteiligung seien oder ob sie auf die Oppositionsbank rückten.