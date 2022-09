Langenfeld : FDP warnt: Kostenisolierung ist Bilanztrickserei

Langenfeld (elm) Mit Unverständnis reagiert die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Langenfeld auf die Ankündigung der Ministerin für Kommunales des Landes NRW, Ina Scharrenbach, die Folgekosten der Ukrainekrise aus den kommunalen Haushalten herauszurechnen, um sie dann in den Folgejahren abzuschreiben.

„Die Pläne grenzen in unseren Augen an Bilanztrickserei. Kosten werden nicht transparent im Haushalt dargestellt, sondern in einen Schattenhaushalt verschoben, wie auch schon die Kosten der Corona-Pandemie“, erklärt Frank Noack, Fraktionsvorsitzender der FDP-Ratsfraktion. Die Leidtragenden werden die Nachkommen sein, „die dann sehen können, wie sie die Abschreibungen der Kosten finanzieren.“ Durch diese Maßnahme nehme der Druck für die notwendige Konsolidierung der städtischen Finanzen ab. Zudem löse dieser Buchungstrick die tasächlichen finanziellen Probleme der Kommunen nicht, so FDP-Ratsfrau Beate Wagner.