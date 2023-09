Langenfeld FDP: Stadt soll gegen Poserszene aktiv werden

(elm) Als die Kreispolizeibehörde Anfang September die Bürger fragte, auf welchen Straßen sich die Kollegen von der „Rennleitung“ einmal „auf die Lauer legen sollten", wurde die Liste auf dem Facebook-Forum „Langenfeld“ lang: „Auf Richrather Strasse, immer spät abends, Motorräder laut und viel zu schnell, Autos die mit frisierten Karren Rennen fahren“, beklagte Dirk Gorr. „Auf der Hardt...jede Nacht aufheulende Motoren. Besonders beliebt am Wochenende“, schrieb Petra Buchardt. „Hauptstraße...jeden Abend fahren die hier gefühlt Rennen“, so Danni Kleinjung. Eine Anwohnerin der Hauptstraße bestätigt: „…es wird täglich krasser. Raser, aufheulende Motoren, quietschende Bremsen, laute Musik. Nachts versteht sich.“ Helmut Dunkel vermutet einen besonderen Kick darin, „fast in jeder Nacht mit aufheulenden Motoren und Partymusik aus offenen Autofenstern“ direkt an der Polizeiwache an der Solinger Straße vorbei zu rasen. Auch die Langforter Straße und der Weißenstein werden immer wieder genannt.