Wochenmarkt in Langenfeld : Fast alle Händler sind wieder da

Die Maskenpflicht besteht am 27. April in NRW in u. a. folgenden Bereichen: in Geschäften, in Ausstellungsräumen, auf Flächen von Einkaufszentren (außerhalb der Geschäfte), in Arztpraxen und Apotheken, bei Bank und Post, auf Wochenmärkten, auf Tankstellen, an Bahnhöfen und U-Bahnhöfen, in Bussen und Bahnen, in Taxen (für den Kunden), beim Abholen von Speisen und Getränken in Restaurants und anderen gastronomischen Betrieben (Ausnahme: Eisverkauf ohne Betreten des Geschäfts).