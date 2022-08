Jubiläum in Berghausen : Familienzentrum St. Paulus wird 50

Jubiläum in Berghausen

LANGENFELD 1971 wurde der Grundstein gelegt. 1972 war die Eröffnung. Gunild Heidkamp leitete damals ein sechsköpfiges Team. Britta Klaas leitet das Familienzentrum seit 2021.

Das katholische Familienzentrum St. Paulus an der Treibstraße 33 feiert am Freitag, 12. August, 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass berichten einige Erzieherinnen über die Geschichte des Familienzentrum.

Mit der Grundsteinlegung 1971 begann das Kita-Projekt St. Paulus. Im August 1972 eröffnete ein sechsköpfiges Team unter Leitung von Gunild Heidkamp die Kindertagesstätte. Damals wurden dort nur Kinder ab vier Jahren aufgenommen, die bereits trocken waren. Eine Betreuung fand nur vormittags statt. Im Jahr 1999 folgte die erste Modernisierung des Angebots. Von da an gab es rund zehn Kinder, die in der Kita zu Mittag gegessen haben. Anfangs betreute eine Erzieherin die Kinder in ihrer Gruppe alleine. Unterstützt wurden sie manchmal von Hauswirtschafterinnen. Zu der Zeit gab es vier Gruppen. Um damals Erzieherin zu werden musste man ein Vorpraktikum machen. Anschließend ging man zur Berufsschule und danach folgte noch ein praktisches Anerkennungsjahr.