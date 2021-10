Herbstkino 2021 : Kulturwerke zeigen Filme für Familien

Am 21. November zeigen die Monheimer Kulturwerke den Film Space Jam 2 – A New Legacy. Bugs Bunny und Basketball-Champion LeBron James machen sich darin auf ein gemeinsames Abenteuer. Foto: Verleih

Monheim Von „Paw Patrol“ bis Bugs Bunny – ab dem 24. Oktober zeigt das Herbst-Kino jeden Sonntag tierische Filme für die ganz Familie. Karten gibt es im Vorverkauf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Auch in diesem Jahr laden die Monheimer Kulturwerke zum Herbst-Kino in die Aula am Berliner Ring ein. Vom 24. Oktober bis 21. November zeigen die Kulturwerke in Kooperation mit dem Schauplatz Langenfeld jeden Sonntag um 17 Uhr ein ausgewähltes tierisches Filmhighlight des Jahres.

Zum Auftakt der Kinoabende am 24. Oktober wird mit dem Animationsfilm „Paw Patrol“ der Kinofilm zu der bei Kindern so beliebten Fernsehserie ausgestrahlt, bei dem die Paw Patrol die Abenteuerbucht vor den Plänen des fiesen Bürgermeisters Besserwisser rettet.

Am 31. Oktober folgt dann für Kinder ab sechs Jahren das moderne Pferdemärchen „Dream Horse“, das die unglaubliche Reise eines von unbedarften Anfängern gezüchteten Fohlens erzählt, aus dem plötzlich der große Champion wird. In „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ kehrt der liebenswerte, schelmische Hase Peter wieder zurück und muss sich zwischen Familienidyll auf dem Land und Unabhängigkeit in der großen Stadt entscheiden. Eine humorvolle Komödie für die ganze Familie die am Sonntag, 7. November, gezeigt wird.

Am darauffolgenden Sonntag folgt mit „Die Schule der magischen Tiere“ die Verfilmung der beliebten Kinderbuchreihe der deutschen Schriftstellerin Margit Auer. Regisseur Gregor Schnitzler erweckt die Schüler der Wintersteinschule und ihre magischen Tiere in einem spannenden Kinoabenteuer zum Leben. Zum Abschluss der Herbstkinoabende begibt sich am 21. November NBA-Champion und Basketball-Ikone LeBron James in der Komödie „Space Jam 2 – A New Legacy“ auf ein episches Abenteuer. An seiner Seite: kein Geringerer als der unverwüstliche Trickfilmhase Bugs Bunny höchstpersönlich.