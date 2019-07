Stadtgespräch : Familienhebamme besucht 5000. Langenfelder Baby

Langenfeld Seit elf Jahren werden die Neugeborenen und ihre Familien besonders begrüßt.

Im Juni 2008 hat Familienhebamme Sabine Burchardt ihren Dienst bei der Stadt Langenfeld aufgenommen, um allen Langenfelder Eltern und ihren Babys mit einem Begrüßungsbesuch Unterstützung zu bieten. In elf Jahren hat sich dieses Angebot mehr als bewährt und wird rege angenommen, so dass nun bereits der 5000. Begrüßungsbesuch stattfand. „Es ist inzwischen auch schon eine kleine Tradition geworden, dass ich bei den vollen Tausendern die Familienhebamme begleite“, sagt Bürgermeister Frank Schneider, der nun gemeinsam mit Sabine Burchardt bei Familie Struck mit der kleinen Maja Luisa in Reusrath zu Gast war, um dieses Jubiläum zu begleiten.