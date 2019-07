Mitmachen : Familien erkunden Fledermäuse in Wiescheid

Langenfeld Naturschützer Frank Gennes führt am Freitagabend, 12. Juli, zur Wasserburg Haus Graven.

Rund um die Wasserburg Haus Graven in Wiescheid startet am Freitag, 12. Juli, eine Fledermaus-Exkursion für Familien mit Kindern ab fünf. Treffpunkt ist um 21.15 Uhr an der Adresse Zur Wasserburg 60, 40764 Langenfeld (vor der katholischen Kita). Bei schlechtem Wetter gibt es tags darauf einen Ausweichtermin (Samstag, 13. Juli, 21.15 bis 22.45 Uhr). Zu den fliegenden Säugetieren führt Frank Gennes, diplomierter Sozialarbeiter und Naturpädagoge sowie Stadtbeauftragter des Naturschutzbunds (Nabu) für Monheim. Anmeldung per E-Mail an anmeldung@kirche-leverkusen.de oder Telefon 02174 8966-181. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Veranstalter ist der Kirchenkreis Leverkusen.