Trickbetrug in Wiescheid : Falscher Stadtwerker stiehlt teuren Schmuck

Langenfeld Ein Trickbetrüger hat am Freitag als vermeintlicher „Stadtwerker“ ein hochbetagtes Ehepaar aus Langenfeld um Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gebracht.

(og) Wie die Polizei mitteilt, klingelt ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann in Arbeitskleidung gegen 12.15 Uhr an der Haustür des Ehepaares in Wiescheid. Er gibt an, im Auftrag der Stadtwerke das Wasser im Haus abstellen zu müssen, woraufhin das Ehepaar den Mann herein lässt. Anschließend hält sich der Mann in mehreren Badezimmern im Haus auf, ehe er kurz danach geht. Wenig später fällt dem Ehepaar auf, dass aus dem Haus wertvoller Schmuck sowie eine teure Armbanduhr („Rolex“) fehlt und alarmiert die Polizei. Diese hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und warnt vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern.