Betrüger in Langenfeld unterwegs Falscher Polizist bestiehlt 94-jährige Frau

Die 94-jährige Seniorin erhielt am Mittwoch, 17. Januar, gegen 9.45 Uhr den Anruf eines Unbekannten. Der Mann stellte sich am Telefon als Polizeibeamter vor. Er warnte die Frau, ihr Erspartes sei in Gefahr, und bot ihr an, dieses „sicher“ zu verwahren. Dazu forderte er die Frau auf, das Geld in einer Schatulle vor die Haustür zu legen. Dem kam die besorgte Seniorin nach. In der Schatulle befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag. Erst als das Geld bereits unbemerkt entwendet wurde, kamen der Frau Zweifel. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Diese leitete nun ein Ermittlungsverfahren ein.