Polizei warnt vor Betrügern Falscher Bankmitarbeiter zockt Langenfelder ab

Durch geschickte Gesprächsführung, so die Polizei, habe es der Anrufer geschafft, den Langenfelder dazu zu bewegen, seine Bankkarte samt der dazugehörigen Pin sowie 5000 Euro Bargeld an einen Abholer zu übergeben. Nachdem der Abholer die Anschrift des Seniors an der Solinger Straße verlassen hatte, dämmerte es dem 73-Jährigen, dass er möglicherweise Opfer eines Trickbetruges geworden war. Er alarmierte die Polizei. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den „Abholer“ gesehen haben. Dieser soll südländisch aussehen, etwa 30 Jahre alt sein und hat kurze, dunkle Haare. Der Mann wird als 1,80 Meter groß beschrieben und spricht akzentfrei deutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.