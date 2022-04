Falsche Polzisten scheitern in Langenfeld : Falsche Polizeibeamte: Senioren ist skeptisch

Langenfeld Fast wäre eine 64-jährige Langenfelderin Opfer eines Trickbetrügers geworden – eines „falschen Polizeibeamten“. Doch sie geht zur „echten“ Wache.

(og) Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau am Montagabend einen Anruf eines „Polizeibeamten“ bekommen, sie solle ihre Wertsachen in „amtliche Verwahrung“ geben. Doch die Frau ist offenbar misstrauisch geworden. Am Dienstag gegen 10 Uhr geht sie zur Polizeiwache Langenfeld. Sichtlich aufgelöst bittet sie darum, einen Kriminalhauptkommissar sprechen zu können. Sie schildert der Beamtin, dass sie am späten Montagabend einen Telefonanruf des Kommissars erhalten habe. Dieser habe ihr mitgeteilt, dass ein Einbrecher in der Nähe ihrer Wohnanschrift festgenommen worden sei. Er habe eine Liste mit Tatobjekten bei sich geführt, bei der auch ihre Wohnanschrift genannt gewesen sei. Um ihre Wertsachen vor einem Diebstahl zu schützen, habe der professionell agierende Anrufer vorgeschlagen, diese in vermeintlich sichere „amtliche Verwahrung“ zu nehmen. Es wird eine Übergabe für den folgenden Vormittag vereinbart. Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr erhält sie erneut einen Anruf des Kommissars, der die näheren Details zur Übergabe bespricht. Eindringlich macht er am Telefon klar, dass die 64-Jährige mit niemanden über diesen Anruf sprechen dürfe. Anschließend wird die Langenfelderin angewiesen, ihre Ersparnisse von ihrem Konto abzuheben und weitere Instruktionen abzuwarten. Nachdem die 64-Jährige dies ausgeführt hat, kommen ihr Zweifel. Sie entscheidet sich, persönlich mit dem Kommissar sprechen zu wollen und geht – mit einem vierstelligen Geldbetrag – zur Wache Langenfeld. Die Polizeibeamtin deckt den Betrugsversuch auf und leitet ein Ermittlungsverfahren ein.