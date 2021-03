Zeichen gesetzt zum Weltfrauentag : Fair gehandelte Schokoriegel fürs Klinikpersonal

Langenfeld Anlässlich des Internationalen Frauentages hat die Verbraucherzentrale (VZ) Langenfeld nach Angaben ihres Leiters Andreas Nawe „ein Zeichen für Frauenrechte und den fairen Handel gesetzt“. Und sie wollte dabei einer ganz besonderen Zielgruppe Danke sagen.

Gemeinsam mit VZ-Umweltberaterin Laura Leuders verteilte Nawe Schokoriegel aus fairem Handel an das Personal des St. Martinus-Krankenhauses. Um in der Pandemie Kontakte zu vermeiden, übergaben sie den Korb mit den Riegeln sowie Informationsmaterial zum fairen Handel vor dem Krankenhaus an Julia Schwab, Assistentin der Pflegedirektion. „Damit möchten wir unsere Wertschätzung gegenüber Ärzten, Ärztinnen und Pflegefachkräften ausdrücken“, sagte Nawe. „Sie alle leisten in dieser herausfordernden Zeit Herausragendes.“