Langenfeld 46-Jährige verliert Kontrolle über Motorrad

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 46-Jährige gegen 17.15 Uhr auf der Robert-Koch-Straße mit dem Motorrad einer Fahrschule unterwegs, um gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer das Wenden zu üben. Hierbei fuhr der Fahrlehrer seiner Schülerin in einem Pkw hinterher. Dabei verlor die 46-Jährige dann beim Wendevorgang die Kontrolle über ihr Motorrad und prallte frontal in einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw. Hierbei zog sich die 46-Jährige schwere Verletzungen zu. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.