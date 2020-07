Einkaufen : Langenfeld: Fahrräder sind das neue Klopapier

Langenfeld Nachfrageboom und Nachschubprobleme führen in Fahrradläden zu Lieferengpässen. „Zuerst gab es einen riesigen Run auf Kinderfahrräder und auf E-Bikes für Senioren“, berichtet Anne Lang von Zweirad Kleefisch in Richrath. „Vor allem bequeme City-Bikes waren gefragt.“ Doch dabei ist es nicht geblieben.

Wer sein Fahrrad besser gegen Diebstahl schützen will, dem raten Polizei und Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) zur Codierung. Nächster Termin in Langenfeld ist Mittwoch, 12. August, 15.30 bis 17.30 Uhr (am Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz; Anmeldung erforderlich). Infos unter www.adfc-nrw.de (Suchwort: Langenfeld).

Bei gBike an der Solinger Straße in Langenfeld werden den Kunden die Fahrräder „auf den Leib geschnitten“. „Wir vermessen die Kunden, so dass der Rahmen und die Schrittlänge perfekt passen, und darauf sollten Kunden generell achten, damit es später kein böses Erwachen gibt, weil die Passform nicht optimal ist“, sagt Händler Mirko Gottwald. Auch bei gBike sind vor allem E-Bikes gefragt. „Wir haben aktuell eine hohe Nachfrage nach komfortablen, individuell zusammen gestellten Elektrorädern.“ Vorwiegend würden Motoren von Brose mit einer Leistung von bis zu 92 Nm nachgefragt. Zumeist erfolgt der Antrieb über Zahnriemen aus Kunststoff, die eine höhere Laufruhe als Ketten haben und wartungsärmer sind. Wahlweise stehen hier Nabenschaltungen von Shimano Alfine mit acht oder elf Gängen, aber auch Rohloff-Schaltungen zur Verfügung. „Fast alle Bikes werden mit Parallelogramm-Sattelstütze und breiten Reifen verkauft, da so hoher Fahrkomfort garantiert ist“, berichtet Mirko Gottwald. Bei Rädern ohne Motor stünden vor allem sportliche Modelle hoch im Kurs. „Auf Basis von Gravelrahmen – oder auch für Damen sportliche Trapezrahmen – bauen wir den Kunden mit den gewünschten Komponenten alles, was das Herz begehrt und was machbar ist. Auch Außergewöhnliches, wie Fahrräder mit Piniongetriebe, kann angefertigt werden.“