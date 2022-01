Radeln ab Langenfeld : Fahrradclub lädt zu Tour nach Neviges ein

Der Mariendom in Velbert ist Ziel einer ADFC-Tour. Foto: Blazy, Achim (abz)

Langenfeld/Monheim Der ADFC hat sich für die kommenden Monate zahlreiche Touren überlegt, um die Umgebung zu erkunden. Im Angebot ist für alle Fitnesslevel etwas dabei.

(og) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-club (ADFC) startet im Februar wieder verschieden lange Touren. Am Samstag, 5.Februar, lädt Resi Maassen zur Samstagstour ein. Wie an jedem ersten Samstag im Monat organisiert der ADFC eine etwa 45 Kilometer lange Radtour in die nähere Umgebung. Dieses Mal verläuft die Tour durch Langenfeld. Eine Einkehr ist geplant. Der Treffpunkt ist am Rathaus in Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz, um 13 Uhr. Der ADFC bittet um Anmeldung unter Tel. 02173 980931 oder per

E-Mail an resi.maassen@adfc-langenfeld.de.

Am Sonntag, 6. Februar, startet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub eine rund 50 Kilometer lange Fahrt ins Blaue. Das Ziel dieser Radtour wird in Hinblick auf das Wetter und auch nach Wünschen der Teilnehmer-/innen am Treffpunkt spontan festgelegt. Das gilt auch für eine Einkehr während der Tour, daher Imbiss und Getränke nicht vergessen. Die Tourenleitung teilen sich Dieter Giese und Gerd Hoffmann. Treffpunkt ist um 11 Uhr, Rathaus Langenfeld

Zum Radlerstammtisch treffen sich Mitglieder des ADFC am ersten Montag im Monat, am 7. Februar um 19.30 Uhr im SGL-Zentrum in Langenfeld an der Langforter Straße 72. Anmeldung ist erforderlich bei Toni Krista,

mobil unter 0173 5137022 oder per Mail an Toni.krista@adfc-langenfeld.de. Es gilt die 2G Regel. Am Dienstag, 8. Februar, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zur Nachmittagstour über 40 Kilometer ein. Die Tourenleitung hat Christel Rieger, Start ist um 14 Uhr ab der St.-Martin-Kirche in Richrath.