Stromausfall : Färberstraße: Kurzschluss im Trafohäuschen

In dem Trafohäuschen an der Färberstraße ist ein Kurzschluss entstanden. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Die Feuerwehr Langenfeld ist am Donnerstagabend nach einer Feuermeldung zur Färberstraße ausgerückt. Mehrere Anwohner haben berichtet, dass es zu erst einen lauten Knall gegeben und dann Rauch aus einem Trafohäuschen gekommen sei.

(og) Das bestätigt auch der Betreiber der Ortsnetz-Station Westnetz. Gegen 19.10 Uhr habe es in dem Trafohäuschen einen Kurzschluss gegben, so Sprecherin Judith Meuter. Durch Umschaltungen seien die meisten Kunden dann wieder mit Strom versorgt worden. Einige Kunden rund um die Färberstraße hätten bis etwa 20.45 Uhr warten müssen. In den nächsten Wochen soll das Trafohäuschen entweder repariert oder ausgetauscht werden. „In dieser Zeit würden die Anwohner weiterhin ihren Strom bekommen, da sie noch umgeschaltet sind, so Meuter.