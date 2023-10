Langenfeld ExpoReal zeigt Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeparks

(elm) Allen verschlechterten Rahmenbedingungen für die Immobilienbranche zum Trotz findet in München noch bis zum 6. Oktober die Gewerbeimmobilienmesse ExpoReal statt. Bürgermeister Frank Schneider absolvierte gemeinsam mit dem Leiter der Wirtschaftsförderung, Thomas Zacharias, und dem Gewerbeflächenexperten Rainer Düx bereits am ersten Tag elf Termine. „Die Stimmung in der Immobilienbranche ist zwar aktuell durchwachsen, doch haben wir für Langenfeld weiterhin gute Signale erhalten“, zieht Bürgermeister Frank Schneider ein erstes Fazit.