Langenfeld : Expertin berät heute Berufsrückkehrer

Langenfeld Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr in Langenfeld.

(og) Barbara Engelmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, bietet heute, Montag, 5. August, in der Agentur für Arbeit Langenfeld eine kostenfreie Gruppeninformations-Veranstaltung zu den Chancen und Perspektiven von Berufsrückkehrern an. „Viele Frauen und Männer planen nach einer beruflichen Auszeit die Rückkehr in den Beruf“, berichtet die Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Mettmann.