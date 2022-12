Stadtgalerie Langenfeld Experten geben Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder die Langenfelder Mitglieder des Netzwerkes „Zuhause sicher“ – einem Zusammenschluss der durch die Landeskriminalämter anerkannten Handwerksfirmen für Sicherungseinrichtungen – am Infostand. Sie stellen Besuchern technische Lösungen vor. Gemeinsam stehen die Experten mit den Kollegen der polizeilichen Beratungsstelle am Freitag von 10 bis 13 Uhr in der Stadtgalerie an einem Infostand Rede und Antwort.