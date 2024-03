Aktionswoche bei der SGL Auf dem Weg zu einem gesunden Rücken

Viel sitzen, wenig stehen, wenig gehen: Dass wir uns in unserem Alltag meist zu wenig bewegen, ist kein Geheimnis. Doch das hat Folgen für die Gesundheit. Nicht umsonst gehören Rückenleiden zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in Deutschland: Laut einer AOK-Studie aus dem vergangenen Jahr leidet fast ein Drittel der Bevölkerung an Rückenschmerzen. Anlässlich des Tags der Rückengesundheit am Freitag, 15. März, stand bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) eine entsprechende Aktionswoche auf dem Programm. Von den Profis der SGL gibt es Tipps für einen gesunden Rücken.